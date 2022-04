Premier League : City und Liverpool geben sich keine Blöße – Eriksen trifft bei Chelsea-Pleite

Manchester City und der FC Liverpool haben sich im packenden Titelkampf der englischen Premier League keine Blöße gegeben. Der FC Chelsea musste derweil einen herben Dämpfer einstecken.

Titelverteidiger City behauptete Platz eins durch ein 2:0 (2:0) beim Vorletzten FC Burnley. Die Mannschaft von Teammanager Jürgen Klopp hielt durch ein 2:0 (1:0) gegen den FC Watford Anschluss und liegt vor dem direkten Duell in Manchester am 10. April einen Punkt zurück.

Die Mannschaft von Teammanager Pep Guardiola hatte dabei das Geschehen jederzeit im Griff und ist für das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Atletico Madrid am Dienstag gerüstet.

Diogo Jota (22.) und Fabinho (89., Foulelfmeter) trafen für die Reds, die damit auch eine gelungene Generalprobe für das Viertelfinal-Hinspiel in der Königsklasse am Dienstag bei Benfica Lissabon feierten. Für Liverpool war es der zehnte Ligasieg in Folge.