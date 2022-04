„Lass es uns versuchen“ : Klopp träumt vom Quadruple mit Liverpool

London Jürgen Klopp schwelgt nach dem 3:2-Sieg gegen Manchester City und dem erstmaligen Einzug ins Finale des FA Cups in Superlativen. Der Traum des FC Liverpool vom historischen Quadruple lebt.

„Das Gerede vom Quadrupel kann ich nicht glauben“, sagte der 54-Jährige und schüttelte den Kopf: „Der Einzug in dieses Finale macht das Quadruple noch schwieriger.“ Den Ligapokal bereits in der Vitrine, in der Premier League einen Punkt hinter den Citizens, im Halbfinale der Königsklasse gegen Villarreal favorisiert – und nun am 14. Mai die Titelchance im FA Cup im legendären Wembley-Stadion.