Trauer um Fan : Todesfall während Champions-League-Spiel in Liverpool

Liverpool Der FC Liverpool steht nach einem Sieg über Benfica Lissabon im Halbfinale der Königsklasse. Feierlaune kommt darüber aber nicht auf. Denn vor dem Anpfiff der Partie stirbt ein Stadionbesucher.

Der FC Liverpool trauert um einen Fan, der am Rande des Champions-League-Viertelfinals gegen Benfica Lissabon am Mittwoch gestorben ist. Wie der Club am Donnerstag „mit großem Bedauern“ mitteilte, fühlte sich der Zuschauer im Stadion Anfield plötzlich unwohl, noch bevor die Partie begonnen hatte. Notärzte behandelten den Fan und brachten ihn in eine Klinik, wo er jedoch starb. Nähere Informationen zur Todesursache teilte der Club nicht mit.