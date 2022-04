Tuchel gegen Klopp : Chelsea folgt Liverpool ins FA-Cup-Finale

London Der FC Chelsea hat das FA-Cup-Endspiel erreicht. Die Blues besiegten am Sonntag im Halbfinale Crystal Palace mit 2:0. Im Finale trifft Thomas Tuchel mit seiner Mannschaft auf den FC Liverpool und Trainer Jürgen klopp.

Thomas Tuchel und der FC Chelsea haben das Finale des englischen FA Cups erreicht und sind am 14. Mai Gegner von Jürgen Klopps FC Liverpool . Die Blues besiegten am Sonntag im Halbfinale Crystal Palace vor 76 238 Zuschauern im Londoner Wembley-Stadion mit 2:0 (0:0) und haben die Chance auf den neunten Erfolg im ältesten Fußballwettbewerb der Welt. Ruben Loftus-Cheek (65. Minute) und Mason Mount (76.) schossen Chelsea ins Endspiel.

Mit dem DFB-Trio Antonio Rüdiger, Kai Havertz und Timo Werner in der Startformation fand das Tuchel-Team in den ersten 45 Minuten nicht richtig in die Partie. Einzig eine Gelbe Karte nach einer Schwalbe von Havertz sorgte im Palace-Strafraum für Aufsehen.