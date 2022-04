Premier League : Manchester United blamiert sich – Chelsea schießt sich Frust von Seele

Update Liverpool Manchester United hat in der Premier League den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Das Team von Ralf Rangnick verlor beim FC Everton. Der FC Chelsea hat sich derweil den Frust von der Seele geschossen.

Marcos Alonso (8.), Mason Mount (16.) sowie die Nationalspieler Timo Werner (21.) und Kai Havertz (32.) sorgten schon in der ersten Halbzeit für klare Verhältnisse zugunsten der Gäste, bei denen auch Antonio Rüdiger in der Startelf stand. Erneut Werner (49.) und Mount (54.) legten im zweiten Durchgang nach. Chelsea gastiert am Dienstag zum Rückspiel in Madrid.