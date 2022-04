„Keine Chance“ : Klopp lehnt „verrückten“ Haaland-Transfer ab

München Der FC Liverpool wird sich nicht um die Verpflichtung von Stürmer-Star Erling Haaland bemühen. Das sagte Trainer Jürgen Klopp und erklärte auch, warum er den umworbenen BVB-Angreifer nicht haben will.

Teammanager Jürgen Klopp vom englischen Spitzenklub FC Liverpool will nicht in das millionenschwere Wettbieten um Dortmunds Sturmjuwel Erling Haaland einsteigen. "Wir gehen da nicht mit ran", sagte Klopp der Sport Bild: "Die Zahlen, die da im Raum stehen, sind verrückt (...). Keine Chance! Das will ich auch ehrlich gesagt gar nicht. Das macht keinen Spaß."