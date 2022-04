Manchester-City-Fan lag im Koma : Brutaler Angriff auf Schalke – Prozess startet in Essen

Champions-League-Partie zwischen Schalke 04 und Manchester City in der Gelsenkirchener Arena am 20. Februar 2019. Foto: AP/Martin Meissner

Gelsenkirchen / Essen Beim Champions-League-Spiel des FC Schalke wurde im Februar 2019 ein Manchester-City-Anhänger lebensgefährlich verletzt. In Essen startet nun der Prozess gegen vier mutmaßliche Mitglieder der Schalker Ultra-Szene.

Für den Manchester-City-Fan Paul W. und seine Familie aus England war nie ein Weg zu weit, um ein Spiel ihrer Lieblingsmannschaft zu sehen. Im Februar 2019 reiste der damals 32-Jährige mit seiner Schwester Nicola, den Eltern und zwei Freunden aus Manchester nach Deutschland, um die Mannschaft im Champions-League-Spiel gegen Schalke 04 in der Gelsenkirchener Veltins-Arena anzufeuern. Doch der Fußballabend endete für Paul W. beinah tödlich. Durch einen Faustschlag eines Schalke-Anhängers hatte er so schwere Kopfverletzungen erlitten, dass die Ärzte ihn notoperieren und ins Koma versetzen mussten. Er schwebte in akuter Lebensgefahr.

Die Anklage geht von folgendem Tatablauf aus: Am Abend des 20. Februar 2019 standen die Geschwister aus England, Paul W. und Nikola W., in der Umlaufzone hinter dem Gästeblock und schauten sich das Spiel auf Bildschirmen an. Es war 22.30 Uhr, Spielstand: 2:2. Ganz in der Nähe sollen auch die vier Angeklagten gestanden haben – bewusst im Bereich der gegnerischen Fans, um die Provokation zu suchen. Dabei sollen sie sich ihre Kapuzen über die Köpfe gezogen haben, um von den Kameras nicht erkannt zu werden. Nach Erkenntnissen der Ermittler sind alle vier der Schalker Ultra-Gruppierung „Hugos“ zuzurechnen. Sie sind polizeibekannt, Jens H. wurde wegen diverser Vorfälle als „Gewalttäter Sport“ eingestuft. Er gilt laut Polizei Gelsenkirchen als einer der Anführer der Szene.