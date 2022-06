4:0 gegen Ungarn : Deutschlands U21 bucht das Ticket für die EM

Osnabrück Zum sechsten Mal in Serie ist Deutschlands U21 bei einer EM-Endrunde dabei. 2023 in Georgien und Rumänien kann das Team von Coach Antonio Di Salvo den EM-Titel der Vorgänger verteidigen. Um das Ticket zu lösen, reicht eine effiziente Vorstellung gegen schwache Ungarn.

Deutschlands U21-Nationalmannschaft hat mit einem ungefährdeten Heimsieg das erste große Etappenziel auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung erreicht und das Ticket für die Endrunde der Fußball-EM 2023 gelöst. Die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo setzte sich am Freitag vor 5609 Zuschauern in Osnabrück auch dank mehrerer Fehler des Gegners mit 4:0 (2:0) gegen Ungarn durch.

Sturmtalent Youssoufa Moukoko (17. Minute), Jonathan Burkardt per Foulelfmeter (31.), Tom Krauß (76.) und Lazar Samardzic (90.+3) trafen an der ausverkauften Bremer Brücke für den Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes. Die Auswahl steht damit schon vor dem abschließenden Qualifikationsspiel in Polen am kommenden Dienstag als Gruppensieger fest und kann beim Turnier in Georgien und Rumänien den Titel der Vorgängergeneration verteidigen. Es ist die sechste EM-Teilnahme in Serie für Deutschlands U21-Nationalteam.