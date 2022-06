Kabarett und Musik in Grevenbroich : Stadt legt ihr Programm für „Kultur Extra 2023“ fest

Grevenbroich Die Stadt hat jetzt das für 2023 geplante Programm der mittlerweile 31 Jahre alten Reihe „Kultur Extra“ vorgestellt. Fünf Veranstaltungen mit bekannten Künstlern sollen zwischen Frühjahr und Winter für unterhaltsame Abende im Pädagogischen Zentrum des Pascal-Gymnasiums sorgen.

Mit ihrem Programm „30 Jahre Zenit“ wird Nessi Tausendschön am 28. Januar einen „runden Geburtstag“ in der Schlossstadt feiern: Seit drei Jahrzehnten hadert die Kabarettistin auf den Bühnen mit den kleinen und großen Themen des Lebens – und das wird sie ganz sicher auch in Grevenbroich tun. Auf ein ebenfalls rundes Datum blicken „Maybebop“ zurück: Das viel beschäftigte A-capella-Pop-Quartett wird am 25. Februar ein „Best of“ aus 20 Jahren präsentieren.

„Storno“ kommen am 21. Oktober ins Pascal-Gymnasium: Das Satire-Trio aus Münster wird dann dem Publikum Abseitiges, Schräges und Skurriles auftischen. „Die Ursache liegt in der Zukunft“ heißt es am 18. November, wenn Jürgen Becker, der ehemalige Frontmann der „Mitternachtsspitzen“, sein aktuelles Programm in Grevenbroich präsentieren wird. Den Abschluss von „Kultur Extra 2023“ gestaltet der Kabarettist Wilfried Schmickler am 16. Dezember mit „Es hört nicht auf“. Die Zuschauer können sich auf 110 Minuten voll mit Text-Kaskaden, Schmäh-Tiraden und Spott-Gesängen freuen.