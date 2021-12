„Mache mir Weihnachten Gedanken“ : National-Torhüterin Schult erwägt Karriereende

Wolfsburg Fußball-Nationaltorhüterin Almuth Schult vom VfL Wolfsburg denkt über ein Karriereende nach dieser Saison nach. „Was nächstes Jahr passiert - darüber mache ich mir Weihnachten Gedanken“, sagte die 30-Jährige der Deutschen Presse-Agentur. Ihr Vertrag mit dem VfL läuft nach dieser Saison aus.

„Spiele ich in Wolfsburg weiter, spiele ich woanders weiter, spiele ich vielleicht gar nicht mehr weiter? Dazu kann ich bislang noch nichts sagen. Ich habe ein Angebot erhalten, meinen Vertrag in Wolfsburg zu verlängern. Wir müssen uns jetzt klar werden, was für die Familie am besten ist.“ Bei den Männern hätten Fußballprofis „genug finanzielle Rücklagen, um ihre familiäre Situation zu händeln. Bei uns ist das nicht möglich.“