Fortuna verpflichtet Borrello : Flügelstürmer kommt aus Freiburg

Brandon Borrello (links) im Einsatz um den Ball- Foto: imago images/Eibner/Hahne /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Düsseldorf Fortuna Düsseldorf hat einen weiteren Schritt in der Kaderplanung für die Zweitliga-Saison gemacht. Cheftrainer Uwe Rösler bekommt einen Außenstürmer von Bundesligist SC Freiburg. Brandon Borrello kommt zunächst auf Leihbasis.

In den vergangenen Wochen hatte Cheftrainer Uwe Rösler immer wieder darüber geächzt, dass er zu wenige Spieler in der Saisonvorbereitung zur Verfügung habe. Seit heute hat er eine Option mehr: Fortuna Düsseldorf hat den Australier Brandon Borrello vom SC Freiburg verpflichtet (unsere Redaktion berichtete exklusiv).

Brandon Borrello. Foto: imago images/Eibner/Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

Borrello ist ein Flügelstürmer und soll im Angriff für noch mehr Flexibilität sorgen. Borrello hat in Deutschland zunächst für den 1. FC Kaiserslautern 2017/18) gespielt und ist danach im Breisgau unter Vertrag gewesen, beim SC spielte er zuletzt indes nur noch in der zweiten Mannschaft. Seit 2019 ist er in der australischen Nationalmannschaft und erzielte dort drei Tore. In Australien galt er als eines der größten Nachwuchstalente und wurde in der Spielzeit 2013/14 als bester Spieler der Nachwuchsliga ausgezeichnet. Nach seiner Ausbildung bei Brisbane Roar wagte er schließlich den Schritt nach Deutschland.

Borrello sagt: „Ich freue mich sehr, in der kommenden Saison für die Fortuna zu spielen. Ich kenne die 2. Bundesliga und weiß, dass die Fortuna ein großer und traditionsreicher Verein ist – als die Verantwortlichen meinen Berater und mich kontaktiert haben, wollte ich daher direkt gerne für den Klub spielen. Ich bin glücklich, hier zu sein, und freue mich darauf, loszulegen.“ Und Uwe Klein, Sportvorstand, sagt: „Brandon Borrello wird unserem Angriffsspiel mit seiner Mentalität und Aggressivität guttun. Er kann auf beiden Flügeln eingesetzt werden und bietet unserem Trainerteam in der Offensive noch mehr Möglichkeiten. Wir freuen uns sehr, dass Brandon uns in der kommenden Saison verstärken wird.“

Brandon Joel Gaetano Borrello wurde am 25. Juli 1995 in Adelaide geboren und ist 1,78 Meter groß. In Freiburg spielte er keine große Rolle mehr und bekam von Christian Streich einen Wechsel nahegelegt. „Die Jungs brauchen Perspektiven, dass sie zum Spielen kommen. Brandon hat Qualität und gut trainiert. Zwischendurch war es letzte Saison schwierig, weil er wenig gespielt hat. Bei ihm schauen wir nach Vereinen, wo sie häufiger zum Einsatz kommen", so Streich in einem Interview mit dem „Kicker".