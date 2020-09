Was der Dienstag bringt : Guten Morgen, Fortuna­!

Florian Hartherz (li.) und Andre Hoffmann. Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Zu wenige einsatzfähige und voll belastbare Spieler – deshalb muss das für den Dienstagnachmittag geplante Testspiel gegen den VfB Lübeck ausfallen. Es wäre ohnehin unter strengstem Ausschluss der Öffentlichkeit gespielt worden, da der Trainingsplatz neben der Arena in Coronazeiten allenfalls für eine Handvoll ausgewählter Fotografen offengestanden hätte. Somit steht ein ganz normaler Trainingstag für den Düsseldorfer Kader an.

Das ist auf dem Transfermarkt los Es ist Bewegung in das Transferringen um den griechischen Linksverteidiger Leonardo Koutris gekommen, da Olympiakos Piräus nun offenbar bereit ist, den 25-Jährigen dauerhaft abzugeben. Eine Einigung über die Ablöse steht zwischen Fortuna und Piräus allerdings noch aus. Auf der anderen Seite möchte Kenan Karamans Berater Fortunas türkischen Nationalstürmer dem Vernehmen nach unbedingt in der Süper Lig unterbringen. Und was gibt es sonst noch für Alternativen? Beim SV Straelen will sich ein Gestrandeter derzeit für neue Aufgaben empfehlen: Sinan Kurt galt mal als eines der größten Nachwuchstalente. Nun ist er 24, und die großen Träume sind vorbei. Nach Borussia Mönchengladbach, Bayern München und Hertha BSC ist seine Karriere in einer Sackgasse. Wäre Kurt einer für Fortuna oder täte man nicht gut daran, sich so einen Klotz ans Bein zu binden? Das Risiko erscheint jedenfalls einigermaßen überschaubar, finanziell backt Kurt mittlerweile nur noch gaaaaanz kleine Brötchen.

So ist es um das Personal bestellt Adam Bodzek und Jakub Piotrowski können nach ihren muskulären Verletzungen wieder voll mittrainieren, Alfredo Morales wird in Kürze einsteigen. Dafür muss Trainer Uwe Rösler noch länger auf Zugang Kevin Danso verzichten, dessen Oberschenkelproblemen Mannschaftsarzt Ulf Blecker mit MRT-Aufnahmen auf den Grund gehen will. Emma Iyoha und Kelvin Ofori sind nach ihrer Corona-Quarantäne – genau wie Nana Ampomah – mittlerweile in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Wobei Ampomah noch individuell trainieren wird. Bei Dawid Kownacki werden die Werte täglich gecheckt, um zu sehen, wann er wieder für eine Rückkehr ins Training bereit ist.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: So sieht es Florian Hartherz – der Zugang aus Bielefeld und seine ersten Erkenntnisse im Düsseldorfer Trikot. Fehlende Spielpraxis – rächt sich die Absage von gleich zwei der ohnehin nur sechs Testspiele in der Saison?

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 1. September – und an diesem Datum vor genau 80 Jahren gastierte Fortuna in der Gauliga Niederrhein beim VfR Ohligs 1907 am Hermann-Löns-Weg. Bis zur Pause verlief vor 4000 Zuschauern mit einer 3:1-Führung des hohen Favoriten aus Düsseldorf alles noch halbwegs normal; am Ende stand im heutigen Solinger Stadtteil jedoch ein 10:1-Erfolg der Fortuna. Dieser stellt immer noch eine Rekordmarke dar, denn es ist der höchste Auswärtssieg, den der Verein jemals in einem Pflichtspiel landete.

(jol, gic)