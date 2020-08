Was der Montag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Physiotherapeut Marcel Verstappen, Athletiktrainer Andreas Gross und Adam Bodzek (re.). Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Fortuna startet heute in die letzten zwei Vorbereitungswochen vor dem Pflichstspielstart mit dem Pokalspiel beim FC Ingolstadt (Samstag, 12. September, 18.30 Uhr) geht. Los geht es mit einer Trainingseinheit um 10 Uhr, zu der auch wieder Medienvertreter zugelassen sein werden. Aufgrund des anstehenden Testpiels auf dem Trainingsplatz neben der Arena gegen den VfB Lübeck am Dienstag wird nur einmal trainiert.

Das ist auf dem Transfermarkt los Auch am Wochenende konnten die Düsseldorfer keinen weiteren Zugang vermelden. Weiter bemüht sich Sportvorstand Uwe Klein um eine Verpflichtung von Leonardo Koutris für die linke, defensive Seite. Die Verhandlungen mit dem Griechen ziehen sich weiter hin. Zudem sollen ein gestandener Innenverteidiger, ein flinker Flügelspieler, der Eins-gegen-Eins-Situationen lösen kann, und ein kreativer zentraler Mittelfeldspieler kommen – und das nach Wunsch aller Beteiligten bei Fortuna natürlich möglichst zeitnah.

So ist es um das Personal bestellt Spannend wird zu beobachten, ob Kevin Danso, der aufgrund von muskulären Beschwerden im Oberschenkel beim Testspiel in Arnheim am Freitag geschont wurde, wieder trainieren kann. Das wird sich erst am Montagmorgen entscheiden. Adam Bodzek und Jakub Piotrowski sind nach ihren muskulären Verletzungen wieder voll am Start. Alfredo Morales braucht noch ein, zwei Tage bis er auf den Platz zurückkehren kann. Emma Iyoha und Kelvin Ofori sind nach ihrer Corona-Quarantäne – genau wie Nana Ampomah – mittlerweile in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Wobei Ampomah noch individuell trainieren wird. Bei Dawid Kownacki werden die Werte täglich gecheckt, um zu sehen, wann er wieder für eine Rückkehr ins Training bereit ist.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Dawid Kownacki und der lange Weg zurück. Der teuerste Einkauf der Vereinsgeschichte muss erneut einen Rückschlag wegstecken. Wie wird er damit umgehen? Und: Am Donnerstag lässt die DFL abstimmen, ob den Klubs in der kommenden Saison drei oder fünf Auswechslungen pro Partie zur Verfügung stehen werden. Wir wissen, wie Fortuna abstimmen wird und erklären, warum die Verantwortlichen sich so entschieden haben.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Der 31. August ist das Geburtsdatum der Zwillinge Kristian und Rudolf Zedi. Kristian spielte zwischen 1997 und 1999 für Fortuna, Rudi von 1996 bis 2002. Was viele nicht wissen: Kristian versuchte sich auch noch in der Musikbranche. Sein Housetrack Show Me The Way von 1997 hat bei Youtube immerhin 560 Aufrufe.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Montag sind unsere Fortuna-Reporter Gianni Costa, Bernd Jolitz und Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

