Stürmer will weg : Karaman bei Fortuna vor dem Absprung

Kenan Karaman am Ball für Fortuna Düsseldorf. Foto: Rheinische Post/Christof Wolff

Analyse Düsseldorf/Istanbul Kenan Karaman ist zurzeit mit der türkischen Nationalmannschaft in der sogenannten Nations League im Einsatz. Sein Berater nutzt das anscheinend, um ihn noch einmal ins Schaufenster zu stellen. Karaman will offenbar nicht mit Fortuna in der Zweiten Liga spielen.