Letzter Spieler aus Quarantäne zurück : Kownacki trainiert bei Fortuna wieder

Düsseldorf 18 Tage nach seinem positiven Corona-Test ist Dawid Kownacki zurück auf dem Trainingsplatz. Am Nachmittag trainierte Fortunas Angreifer individuell an der Arena. Damit sind alle Spieler aus der Quarantäne zurück.

Es ist nur eine kleine Videosequenz, doch sie bringt Fortuna ein bisschen Erleichterung. In der viersekündigen Aufnahme winkt Dawid Kownacki fröhlich in die Kamera, während er Runden um den Trainingsplatz an der Düsseldorfer Arena dreht. Der Stürmer ist zurück – 18 Tage nach Bekanntwerden seines positiven Corona-Tests.