Was der Sonntag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Dawid Kownacki und Nana Ampomah (re.). Foto: Christof Wolff

Düsseldorf Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Was sagt das Transferbarometer? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Am Samstag haben sich die Fortunen nach Beendigung des Trainingslagers in den Niederlanden noch einmal zum lockeren Auslaufen getroffen. Heute dürfen die Spieler einen freien Sonntag genießen, bevor es am morgigen Montag in die letzten zwei Vorbereitungswochen vor dem Pflichstspielstart mit dem Pokalspiel beim FC Ingolstadt (Samstag, 12. September, 18.30 Uhr) geht.

Das ist auf dem Transfermarkt los Uwe Klein und sein Smartphone sind auch am Wochenende beste Freunde und unzertrennlich. Weiter bemüht sich der Sportvorstand um eine Verpflichtung von Leonardo Koutris für die linke, defensive Seite. Die Verhandlungen mit dem Griechen sollen bereits weit fortgeschritten sein. Zudem soll ein gestandener Innenverteidiger, ein flinker Flügelspieler, der Eins-gegen-Eins-Situationen lösen kann, und ein kreativer zentraler Mittelfeldspieler kommen – und das nach Wunsch aller Beteiligten bei Fortuna natürlich möglichst zeitnah.

So ist es um das Personal bestellt Kevin Danso wurde aufgrund von muskulären Beschwerden im Oberschenkel beim Testspiel in Arnheim am Freitag geschont. Nicht mit am Start waren auch Adam Bodzek, Jakub Piotrowski und Alfredo Morales. Sie sollen aber alle am Dienstag zum Einsatz kommen, wenn Fortuna aller Voraussicht nach ein geheimes Testspiel auf dem Trainingsplatz absolvieren wird. Auch Kelvin Ofori und Emma Iyoha sollen dann zum Einsatz kommen. Sie sind nach ihrer Corona-Quarantäne – genau wie Nana Ampomah – mittlerweile in den Trainingsbetrieb zurückgekehrt. Bei Dawid Kownacki werden die Werte täglich gecheckt, um zu sehen, wann er wieder für eine Rückkehr ins Training bereit ist.

Das haben wir heute im Angebot Auf diese beiden Geschichten können Sie sich unter anderem freuen: Jamil Siebert hat am Freitag gegen Arnheim überzeugt. Nach Informationen unserer Redaktion könnte er den Kaderplatz des vierten Innenverteidigers einnehmen. Der Haken: Vorher muss der 18-Jährige seinen Vertrag verlängern. Doch will das Talent und sein Berater das auch? Zudem: Uwe Rösler und der Druck von außen. Experten drücken Fortuna die Favoritenrolle auf. Der Trainer will davon aber nichts wissen und fordert dazu auf, sachlich und fachlich zu analysieren.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte In dieser Rubrik geht es heute ganz weit in die Vergangenheit zurück zum 30. August 1930. Vor genau 90 Jahren also trat Fortuna zum Testspiel bei Ajax Amsterdam an. Heute würde man sicher davon ausgehen, dass diese Partie sehr einseitig laufen würde. Und so war es auch damals – allerdings mit umgekehrten Vorzeichen: Fortuna gewann mit 5:1 (2:1). Drei Tore erzielte Georg Hochgesang. Die beiden anderen Treffer für die Düsseldorfer markierte Heinrich Köhler.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Am Sonntag ist unser Fortuna-Reporter Patrick Scherer im Einsatz. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

(erer)