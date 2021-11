3:0 gegen Alemannia Aachen : Fortunas U23 macht ihren Trainer „extrem stolz“

Düsseldorf Während die erste Mannschaft der Düsseldorfer ihr Heimspiel gegen Heidenheim vergeigte, schlug die „Zwote“ Alemannia Aachen gleichzeitig glatt 3:0. Trotz einiger Ausfälle setzte das Regionalliga-Team seinen Plan gegen den ehemaligen Bundesligisten um.

Als Letzter stapfte Georgios Siadas aus dem Spielertunnel. Normalerweise wäre das keine besondere Erwähnung wert, doch normal waren die Umstände am Freitagabend eben nicht. Eigentlich hätte der Linksverteidiger von Fortunas Regionalliga-Fußballern im Spiel gegen Alemannia Aachen zunächst auf der Bank seinen Platz einnehmen sollen; stattdessen rutschte er kurzfristig in die Startformation, weil Tim Corsten wenige Augenblicke vor dem Anpfiff wegen Schwindelgefühlen ausfiel.

In der Anfangsphase bewegte sich die Partie allerdings auf äußerst überschaubarem Niveau. Beide Teams reihten einen Fehlpass an den anderen und bekamen keine Ruhe in ihr Spiel. Während die Aachener häufiger in Ballbesitz waren, ließ sich die „Zwote“ ihre personelle Neuzusammensetzung deutlich anmerken. Der Ausfall von Innenverteidiger Corsten zog eine weitere Veränderung nach sich: Mert Göckan rückte von der linken Abwehrseite neben Kapitän Nikell Touglo ins Zentrum.

Ihre Feldüberlegenheit münzten die Aachener zwar nicht in viele, aber doch in zwei nennenswerte Torchancen. Jannik Mause vergab die erste nach zehn Minuten, und nach einer halben Stunde zirkelte Marcel Damaschek die Kugel knapp am rechten Pfosten vorbei. Praktisch im Gegenzug kam die „Zwote“ erstmals gefährlich vor das Alemannia-Gehäuse und ging direkt in Führung: Nicolas Hirschberger setzte Tim Köther in Szene, und dessen herausragende Flanke köpfte Mansfeld über die Linie.