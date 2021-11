... eventuell im Bereich des Möglichen. Meier war von 2008 bis 2013 Trainer am Rhein und führte die Fortuna von der dritten bis in die erste Liga. Nach weiteren Trainerstationen in Bielefeld, Darmstadt, Kaiserslautern und Uerdingen ist er heute Leiter der Nachwuchsabteilung beim TSV Meerbusch. Aber reiner Co-Trainer? Das wäre für Meier sicherlich zu wenig.