Nach Kastenmeiers Impfdurchbruch : Warum Pledl trotz negativem Corona-Test in Quarantäne muss

Thomas Pledl. Foto: Frederic Scheidemann

Düsseldorf Nachdem am Mittwochvormittag Florian Kastenmeier positiv auf das Coronavirus getestet wurde, muss nun auch Thomas Pledl als enge Kontaktperson in Quarantäne. Warum das Gesundheitsamt Düsseldorf so entschieden hat.