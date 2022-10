Münster, Wuppertal und Co. : So schwierig ist das restliche Hinrunden-Programm von Fortunas U23

Düsseldorf Die erste Saisonhälfte naht ihrem Ende. Sechs Spiele stehen für „Zwote“ noch auf dem Programm, ehe die Rückrunde startet – los geht es am Samstag mit dem Auswärtsspiel in Düren. Wir nehmen alle verbleibenden Hinrunden-Gegner unter die Lupe.

In die Winterpause geht es danach allerdings nicht, weil bis Weihnachten noch die ersten drei Rückrundenspiele anstehen. Zu viel Zukunftsmusik? Definitiv, weshalb wir an dieser Stelle erst einmal einen genauen Blick auf die verbleibenden Hinrunden-Gegner werfen.

Nicht mit an den Nordrand der Eifel wird Maximilian Adamski reisen können, der mit Verletzungen am Meniskus, Beckenkamm und an den Rippen mindestens zwei Wochen ausfällt. Dafür stehen drei U19-Spieler im Aufgebot: Ken Tchouangue, Darko Ilic und Till Weingarten. „Das Ziel muss sein, eine geschlossene, homogene Mannschaftsleistung auf den Platz zu bringen. Dann können wir auch in Düren bestehen“, sagt Michaty und ergänzt: „Wir brauchen wieder die letzten zwei Prozent an Galligkeit, Überzeugung, Seriosität.“