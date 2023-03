Rückkehr nach Sehnenriss So sieht Fortunas Trainer die Lage bei Nicolas Gavory

Zu Beginn der ersten Hälfte, als Lippstadt zu mehreren guten Chancen kam, weil die Räume zwischen den Mannschaftsteilen der „Zwoten“ zu groß waren, merkte man allerdings auch Gavory an, dass er nach seiner langen Pause etwas Zeit brauchte: „Man hat in den ersten 20 Minuten gesehen, dass sich die Formation erstmal finden musste. Da hatten wir großes Glück, dass wir nicht in Rückstand gerieten“, bilanzierte Michaty nach der Partie.