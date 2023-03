Topspiel am Freitag Was Fortunas Iyoha gegen den HSV besonders antreibt

Fortunas Dienstag-Training war nichts für Warmduscher. Dass es in ein paar Tagen im Topspiel gegen den Hamburger SV um alles geht, war an der Einheit abzulesen: Da wurde immer wieder kräftig hingelangt in den Zweikämpfen, und einige Male landete dabei auch Emmanuel Iyoha unsanft auf dem Rasen. „Das war nichts Wildes“, wiegelt er lächelnd ab, „der erste Schlag tut immer ein bisschen weh, aber das ist alles kein großes Thema.“