Früherer Erfolgstrainer optimistisch So schürt Funkel Fortunas Aufstiegs-Euphorie

Friedhelm Funkel geht es wieder so richtig gut. „Danke der Nachfrage“, ruft er fröhlich ins Telefon, als ihn unsere Redaktion an die Strippe bekommt. „Meine Hüft-OP im Herbst ist prima gelaufen, ich habe überhaupt keine Probleme mehr. Ich laufe schon wieder fleißig durch den Wald, und in ein paar Tagen beginnt die Tennis-Freiluftsaison, da stehe ich wieder auf dem Platz.“ Die Hallensaison hat der begeisterte Hobbyspieler sausen lassen, was aber nur sehr bedingt mit der Hüft-OP zu tun hatte: „Ich mag den harten Hallenboden gar nicht, da bekomme ich oft Rückenschmerzen.“