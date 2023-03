Laut Interview des Stürmers Diesen Anteil hat Fortunas Trainer am „neuen“ Kownacki

Düsseldorf · In seiner polnischen Heimat hat Dawid Kownacki dem YouTube-Kanal „Foot Truck“ ein Interview gegeben. Darin berichtet der Stürmer, dass Fortuna ihn „bereits abgehakt hatte“ und was dann die Wende brachte. Wie seine Pläne sind. Was er in Düsseldorf unbedingt noch schaffen will.

28.03.2023, 13:58 Uhr

27 Bilder Das ist Dawid Kownacki 27 Bilder Foto: dpa/Jonas Güttler

(jol)