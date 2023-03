Nach Regionalliga-Einsatz in Lippstadt Wie Fortunas U23-Trainer Ginczek und Peterson bewertet

Daniel Ginczek hat schon viel erlebt in seiner Karriere. 120 Bundesliga-Spiele, fünf Einsätze in der Europa League und sogar zwei Champions-League-Minuten stehen in seiner Vita. Zu Beginn dieser erfolgreichen Laufbahn hat er übrigens auch 37 Spiele in der Regionalliga für die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund absolviert. Dass Ginczek den 38. Einsatz in dieser Liga mit Fortunas U23 in Lippstadt sammeln würde, stand sicherlich nicht ganz oben auf seinem Karriereplan, und doch war der 31-Jährige am vergangenen Samstag beim wichtigen 3:0-Auswärtssieg Teil der Startformation der „Zwoten“.