In den Länderspielwochen So schlagen sich Fortunas Nationalspieler

Zwar stellte Trainer Fernando Santos ihn im EM-Qualifikationsspiel gegen Tschechien in die Startelf, im zentralen Mittelfeld statt in der Linksverteidiger-Rolle wie in Düsseldorf. Doch bereits nach 150 Sekunden stand es im Stadion von Prag, das übrigens den Namen Fortuna-Arena trägt, 2:0 für die Gastgeber. Santos wechselte schnell dreimal aus, zur Pause musste auch Karbownik auf die Bank. Den Polen nutzte das nichts, sie verloren 1:3 und verpatzten so den Auftakt der Gruppenphase. Weiter in der Quali geht es für sie bereits am Montag um 20.45 Uhr mit dem Heimspiel gegen Albanien in Warschau.