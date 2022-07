1:2-Auftaktniederlage gegen Wiedenbrück : Profi-Leihgaben enttäuschen in Fortunas „Zwoter“

Düsseldorf Zwei Lizenzspieler standen im ersten Saisonspiel der „Zwoten“ auf dem Platz: Torhüter Dennis Gorka und Linksverteidiger Benjamin Böckle. Beide erwischten beim unverdienten 1:2 gegen den SC Wiedenbrück keinen guten Tag. Derweil fehlte Trainer Nico Michaty an der Seitenlinie.

Insgeheim hatte Nico Michaty vermutlich ein kleines Fünkchen an Resthoffnung gehegt, nach seinem positiven Corona-Selbsttest unter der Woche im ersten Ligaspiel gegen den SC Wiedenbrück doch in seiner Coaching-Zone stehen zu können. Die PCR-Analyse bestätigte allerdings das Ergebnis – und so mussten Fortunas Regionalliga-Fußballer am Samstag auf ihren Chefcoach verzichten. An dessen Stelle trug Co-Trainer Andreas Lambertz interimsweise die Hauptverantwortung, an seiner Seite: Paul Freier. Unter der Regie des Duos verlor die „Zwote“ das Auftaktmatch mit 1:2, weil der fällige Ausgleichstreffer in der Schlussphase nicht fallen wollte.