Nach Top-Leistung zum Auftakt : Fortuna feiert „Kylian“ Klaus

Düsseldorf Beim Auftaktsieg der Düsseldorfer in Magdeburg zeigte unter anderem Flügelspieler Felix Klaus einen ansprechenden Auftritt. Der 29-Jährige stellte nicht nur seinen Fähigkeiten als Torschütze unter Beweis – auch der Fairplay-Gedanke kam bei ihm nicht zu kurz.

Als Felix Klaus nach der Partie gegen den 1. FC Magdeburg in die Richtung Katakomben der Arena schritt, war Mitspieler Kristoffer Peterson einer der ersten Gratulanten. „Glückwunsch, Kylian – gutes Spiel“, sagte der Schwede mit einem Lächeln auf den Lippen. Klaus brauchte einen Moment, um zu realisieren, wie sein Teamkollege das gemeint hatte. Doch schnell wurde ihm klar: Es muss um den Torjubel gehen.

Nach seinem Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 stellte sich Klaus demonstrativ vor die eigene Fankurve und verschränkte die Arme. So wie es auch Kylian Mbappe von Paris Saint-Germain üblicherweise tut. Eine Replik, die so eigentlich gar nicht beabsichtigt war. „Mir ist die Stimmung einfach auf den Sack gegangen – ich wurde bei jedem Foul angeschrien. Da wollte ich einfach mal für Ruhe sorgen“, erklärt Klaus.

Kurzzeitig ist ihm das durch seinen Treffer auch gelungen. Und der war durchaus ein schön herausgespielter. Kurz nach Wiederanpfiff schlug Rouwen Hennings eine Flanke – und die wurde mustergültig von Dawid Kownacki verlängert. „Wenn er das so wollte – Hut ab“, sagt Klaus, der ebenfalls sehenswert per Volleyabnahme vollendete. „Mit einem Sieg und einem eigenen Tor in die Saison zu starten – besser geht es nicht.“

Darüber hinaus zeigte Fortunas Flügelspieler auch Fairplay. Nachdem Schiedsrichter Arne Aarnink fälschlicherweise auf einen Eckball für Fortuna entschied, korrigierte ihn Klaus und gab zu, dass er selbst den Ball ins Aus geköpft hatte. „Wenn der so klar ins Aus geht, kann man es dann schon auch zugeben“, befindet er. „Gefühlt hat es ja außer dem Schiri jeder im Stadion gesehen. Das wäre mir dann auch so ein bisschen unangenehm gewesen.“

Am kommenden Freitag empfängt Fortuna nun den derzeitigen Tabellenführer aus Paderborn. Sicher keine einfache Aufgabe für die Düsseldorfer. Möchte der Klub aber weiterhin oben mitspielen, sollten auch solche Aufgaben in den kommenden Wochen und Monaten gelöst werden. „Wir sind einfach eine gute Mannschaft und wollen so weitermachen“, sagt Klaus. „Wir haben keine Erwartungen – da wird von den Medien und den Fans schon genug reingeknallt.“