Ich bin froh, dass wir zuhause da weitermachen konnten, wo wir in der letzten Saison gegen Darmstadt aufgehört haben. Nicht nur was das Ergebnis angeht – auch die Art und Weise freut mich sehr. Paderborn ist mit dem Ball oberstes Regal in dieser Liga, sie spielen sehr variabel und haben uns immer wieder vor Probleme gestellt...