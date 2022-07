Bewegende Geschichte hinter diesem Foto : Für wen das Fortuna-Team immer ein Siegervideo dreht

Foto: IMAGO/Team 2/IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto 42 Bilder Fortuna - Paderborn: die Bilder des Spiels

Düsseldorf Zunächst dachten viele, das Fortuna-Team hätte nach Erfolgen ein neues Ritual für sich gefunden und würde jedes Mal ein Siegerfoto machen – wie in Magdeburg und nun beim 2:1 gegen den SC Paderborn. Doch dahinter steckt eine bewegende Geschichte. An wen die Grußbotschaft geht.

In Magdeburg hat die Reise angefangen. 2:1 gegen den Aufsteiger. Fortuna hat sich nach dem Spiel zum Mannschaftsfoto versammelt. Vorneweg Cheftrainer Daniel Thioune. Der Blick von allen: absolut entschlossen. Was die allermeisten aus dieser Momentaufnahme interpretiert hatten: da ist ein Team, das den Augenblick des Triumphs festhalten will.

Ein paar Tage später kommt die Aufklärung von Thioune. Er habe das Bild von der Szene auch gesehen, es habe kraftvoll ausgesehen. Aber es sei ein Video gewesen, eine Grußbotschaft für ein Mitglied des Mitarbeiterstabs, der nicht mit dabei war.

Die allermeisten dachten sich selbst bei diesem Satz noch nicht viel. Maximal, wie nett es von Thioune und dem Team ist, auch an jene zu denken, die gerade fehlen. Im Hinterkopf hatte man einen der Verletzten Spieler. Matthias Zimmermann zum Beispiel wird wegen seiner Knieverletzung noch Wochen fehlen.

Foto: Frederic Scheidemann 17 Bilder Das sagen die Fortunen zum Sieg gegen Paderborn

Die Zweite Etappe: Fortuna gewinnt auch das Heimspiel gegen den SC Paderborn. Reporter sprechen ganz gerne von einem „rassigen“ Spiel. Für die Zuschauer sehr ansehnlich, für Trainer durchaus ein Kraftakt, weil auf beiden Seiten Fehler dem Gegner gute Chancen ermöglichten. Am Ende behalten die Rheinländer die drei Punkte in der Arena.

Und wieder stehen Mannschaft und Trainer hinterher versammelt da und blicken entschlossen in die Kamera von Sportdirektor Christian Weber. „Es geht gar nicht darum, dass wir uns feiern lassen wollen für irgendeinen Sieg“, stellt der 48-Jährige klar. „Es waren die gleichen Grüße, an die gleiche Person, die uns auch letzte Woche schon gefehlt hat. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig sein wird in diesem Jahr, dass wir zusammenstehen, dass wir ein Team sind.“

Foto: Frederic Scheidemann 39 Bilder Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben

Und weiter: „Gerade bei den Herausforderungen die wir haben Wir haben einen sehr kleinen Kader, wir haben Unterstützung von den Jungs aus der Amateurmannschaft. Und wir haben einen Staff, der alles dafür tut. Und einer aus unserem Staff war heute leider wieder nicht zugegen. Und entsprechend wollten wir einen Gruß schicken.“