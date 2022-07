Vor dem Spiel gegen Paderborn : Woraus Thioune mit Fortuna Motivation zieht

Düsseldorf Zweites Spiel in der Zweiten Liga – zum ersten Mal vor heimischem Publikum präsentiert sich Fortuna am Freitag in der Arena. Geburtstagskind Daniel Thioune würde sich über jeden Punkt als nachträgliches Geburtstagsgeschenk freuen. Was er zum Gegner aus Paderborn zu sagen hat.

In Düsseldorf ist man einerseits mit wenig zufrieden. Andererseits kann es dem Publikum in der Entwicklung nicht schnell genug gehen. Die Landeshauptstadt sehnt sich nach der Rückkehr in die Bundesliga. Und in Daniel Thioune glauben viele, den Richtigen für genau diese Mission gefunden zu haben. Der Cheftrainer, der am Donnerstag seinen 48. Geburtstag feierte, ist der Anführer einer Gruppe, die durchaus das Zeug dazu haben könnte, zumindest ein Wörtchen bei der Verteilung der vorderen Plätze mitzureden. Eine genaue Entwicklung lässt sich derzeit noch nicht verlässlich prognostizieren.

Nach dem Auftaktsieg am ersten Spieltag in Magdeburg (2:1) gibt es gesteigerte Hoffnungen, dass die wegen des Konzerts von Lady Gaga um eine Woche verschobene Heimpremiere ebenfalls drei Punkte als Ertrag bringen könnte. „Wir ziehen unsere Motivation daraus, dass wir immer an die Grenze gehen wollen“, sagt Thioune. „Es kommt jetzt ein Gegner, der fünf Tore geschossen und keines kassiert hat. Außerdem laufen wir endlich wieder vor heimischem Publikum auf.“

Die Ostwestfalen sind mit einem 5:0-Erfolg gegen den Karlsruher SC gestartet. „In Paderborn hat sich etwas entwickelt. Der SCP ist vergangene Saison eine der besten Auswärtsmannschaften der Liga gewesen“, fasst der Trainer zusammen. „Wir spielen zu Hause und wollen deutlich aktiver sein als gegen Magdeburg, und in der Anfangsphase früher in die Balleroberungen kommen. Und dann wollen wir die Bälle nicht so leichtfertig abgeben wie zuletzt.“

Thioune arbeitet viel mit dem Gesamtpaket Energie. Er ist Antreiber der Mannschaft, hört aber auch zu und kann die Befindlichkeiten im Team bislang sehr gut einordnen. Keine ganz so einfache Aufgabe, da der Kader nicht final beisammen ist, sehr sicher gibt es noch Zugänge, vielleicht ist auch noch ein Abgang dabei. Thioune sagt: „Wir wollen keine Schnellschüsse machen, sondern suchen nach echten Verstärkungen. Sonst können wir es auch lassen.“

Gegen den SCP steht Thioune wieder Daniel Ginczek zur Verfügung. „Die Sperre von Daniel Ginczek ist abgelaufen und er kehrt in den Kader zurück. Für Emmanuel Iyoha reicht es leider noch nicht. Er steht uns nicht zur Verfügung. Gleiches gilt für Nana Ampomah und Matthias Zimmermann. Raphael Wolf ist wieder genesen und eine Option für den Kader.“

Ob Ginczek direkt wieder in der Startelf auf dem Platz steht? Tendenz eher nein. „Daniel hat natürlich den Anspruch, zu spielen. Er wird es als Herausforderung ansehen und sich mit Rouwen Hennings, Dawid Kownacki und Emmanuel Iyoha messen wollen. Ich bin froh, dass ich die Qualität meiner Stürmer habe. Ich werde sie alle brauchen und Daniel wird seine Momente bekommen. Wenn er da ist und fit, sind wir deutlich schwerer auszurechnen.“