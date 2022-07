Sieg gegen Sandhausen : Darmstadt holt ersten Dreier der Saison

Darmstadt Neben der Fortuna aus Düsseldorf konnte auch der SV Darmstadt am Freitagabend sein Spiel gewinnen. Gegen den SV Sandhausen reichten zwei Tore von Manu und Mehlem.

Darmstadt 98 hat im ausverkauften Stadion am Böllenfalltor die ersten Punkte der neuen Zweitliga-Saison geholt. Der letztjährige Aufstiegskandidat bezwang den SV Sandhausen am zweiten Spieltag mit 2:1 (1:1) und ist eine Woche nach dem Fehlstart gegen Jahn Regensburg (0:2) wieder in der Spur.