Vorletzter Test der Vorbereitung : Stindl scheitert vom Punkt – Borussia spielt 1:1 gegen Waalwijk

Foto: Dirk Päffgen/Dirk Päffgen (dirk) 9 Bilder Borussias Testspiel gegen den RKC Waalwijk in Bildern

Velbert Erstmals in der laufenden Vorbereitung geriet Borussia Mönchengladbach in Rückstand. Doch dank Alassane Pleas Tor zum 1:1-Endstand gegen den RKC Waalwijk bleiben die Gladbacher ungeschlagen. Daniel Farke musste erneut auf einige Profis verzichten – auch auf Marcus Thuram.

Borussia Mönchengladbach hat sich im vorletzten Test der Saisonvorbereitung mit einem 1:1 vom niederländischen Erstligisten RKC Waalwijk getrennt. Dabei gerieten die Gladbacher zunächst in Rückstand, sind dank des Treffers von Alassane Plea allerdings weiterhin ungeschlagen in den Testspielen.

Die mitgereisten Borussia-Fans kamen am Mittwochabend vor dem Anpfiff ins Grübeln: Wo ist Marcus Thuram? Der Franzose tauchte weder in der Startelf noch im Kader der Gladbacher auf. Nach Informationen unserer Redaktion hatte Thurams Fehlen private Gründe – anders als noch bei Breel Embolo in der vergangenen Woche bahnt sich nach Informationen unserer Redaktion bei dem Angreifer kein kurzfristiger Wechsel an. Thuram wird am Donnerstag zurück im Borussia-Park erwartet.

Doch rein ins Spiel. Die erste Aktion in der Velberter IMS-Arena vor dem Tor gehörte den Niederländern mit einer Ecke, die für Borussia allerdings nicht gefährlich wurde. Kurz darauf zeigte sich Gladbach erstmals in der Offensive gefährlich – und wie. Plea nahm im Mittelfeld in der fünften Spielminute mit dem Ball am Fuß Fahrt auf, spielte jeweils einen Doppelpass mit Lars Stindl und Torben Müsel und kam aus 16 Metern zum Schuss. Sein Schlenzer prallte an den rechten Pfosten, unterstrich aber die Tatsache, dass beide Teams gleich den Weg nach vorne suchten, von einem vorsichtigen Abtasten war in der Anfangsphase nichts zu spüren.

Folglich dauerte es nicht lange, ehe der erste Treffer fiel. Waalwijk bekam einen einen Freistoß in halbrechter Position zugesprochen. Statt zu flanken wurde der Ball zurück auf Höhe des Sechzehners gelegt, Lennerd Daneels nahm den Ball so passend, dass er mit viel Wucht in der linken oberen Ecke einschlug. Torhüter Yann Sommer hatte keine Chance, den Ball abzuwehren, und so stand es aus Sicht Borussias 0:1 (19.).

Foto: dpa/Federico Gambarini 14 Bilder Borussias Terminkalender bis zum Saisonstart

Es war der erste Rückstand, den die Elf von Trainer Daniel Farke in den Testspielen hinnehmen musste. Waalwijks Spiel war vor allem von schnellem Umschaltspiel und langen Bällen geprägt, und genau auf diese Weise kam Gladbach zum Ausgleich. Plea nahm einen langen Ball im Strafraum technisch sauber an, legte ihn an Torhüter Etienne Vaessen vorbei und traf aus spitzem Winkel und kurzer Distanz zum 1:1 (30.). Die Vorlage kam von Marvin Friedrich, der gemeinsam mit Ramy Bensebaini, für den es nach seiner Corona-Erkrankung der erste Einsatz in der Vorbereitung war, das Innenverteidiger-Duo bildete.

Borussia bekam durch den Ausgleich Sicherheit und hatte nun deutlich mehr Ballbesitz. Nach einem Lupfer Müsels hinter die gegnerische Abwehrkette tauchte Florian Neuhaus plötzlich frei vor dem Tor auf, brachte den Ball aber sowohl an Vaessen als auch am Tor vorbei. Mit dem 1:1 ging es schließlich in die Pause.

In Moritz Nicolas (für Sommer) und Tony Jantschke (für Bensebaini) starteten die Borussen mit frischen Kräften in die zweite Hälfte, in der Gladbach gleich wieder den Weg nach vorn suchte. Friedrichs Schussversuch wurde jedoch geblockt, Stefan Lainers Distanzschuss kullerte am Tor vorbei. Dann erhielt Borussia per Elfmeter in der 53. Minute die große Chance auf die Führung, den Stindl allerdings leichtsinnig über die Latte setzte. Plea war zuvor nach einem Pass von Luca Netz an der Ecke des Fünfmeterraums vom eingewechselten Torhüter Mark Spenkelink zu Fall gebracht worden.

Sechs Minuten später war Schluss für Stindl, er verließ gemeinsam mit Netz und Patrick Herrmann das Feld, Neuhaus rückte für Stindl auf die Zehnerposition. Die nächste gute Gelegenheit gehörte dann wieder Waalwijk, doch Moritz Nicolas konnte den Schuss aus acht Metern mit einem Reflex klären.

In der Schlussphase wechselte Farke noch mehrmals aus, Borussia blieb auch spielüberlegen, verschaffte sich indes keine klare Torchance mehr – zumindest aus dem Spiel heraus. In der 87. Minute köpfte Friedrich noch mal auf das Tor, indes zu unplatziert, so dass sich die Borussen mit dem Unentschieden begnügen mussten.

Manu Koné (Knieprellung), Nico Elvedi (leichte Kapselverletzung), Jordan Beyer (Aufbautraining), Hannes Wolf (Muskelverletzung im Oberschenkel) und Jacob Italiano (Muskelverletzung im Oberschenkel) konnten verletzungsbedingt nicht mitwirken. Außerdem nicht dabei waren Tobias Sippel (Corona-Fall im direkten Umfeld), Jan Olschowsky und Mittelfeldspieler Famana Quizera, bei dem der Klub bei einem Transferangebot gesprächsbereit sein dürfte.

Am Samstag (15.30 Uhr) steht für Borussia mit dem Heimspiel gegen Real Sociedad San Sebastián die Generalprobe vor dem Pflichtspielstart am 31. Juli (15.30 Uhr) im DFB-Pokal beim SV Oberachern an.