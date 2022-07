Fortunas Trainer stellt klar : „Wir sind kein Aufstiegsfavorit!“

Düsseldorf Fortuna hat mit zwei Siegen nach zwei Spielen den perfekten Start in der Zweiten Liga hingelegt. Zumindest einen Tag lang ist die Mannschaft von Daniel Thioune Tabellenführer. Die Rolle des Aufstiegsfavoriten will sich der Trainer aber nicht zuschieben lassen.

Daniel Thioune ist ein höflicher Mensch. Und so bedankte er sich erst einmal bei Lukas Kwasniok für die Glückwünsche. Die hatte der Paderborner Trainer nämlich gleich doppelt verteilt. Einmal ging es um den Geburtstag seines Kollegen. Und dann ging es natürlich auch um den Düsseldorfer Sieg am Freitagabend.

Kwasniok fügte diesen Glückwünschen indes noch etwas hinzu, was Thioune gar nicht gefiel und prompt revidieren wollte. Der Paderborner Trainer hatte Fortuna als „Aufstiegs-Mitfavoriten“ bezeichnet. Und da könne man als SCP „absolut stolz auf die gezeigte Leistung sein.“

Und in der Tat gibt ja zumindest die Tabelle Kwasniok derzeit recht. Fortuna hat aus zwei Spielen sechs Punkte gesammelt. Besser geht es nicht. Und eigentlich wird es noch besser: Denn Fortuna hat trotz dieser vollen Punkteausbeute im eigenen Spiel noch jede Menge zu verbessern. „Die Pflicht war überragend, die Kür war deutlich ausbaufähig“, sagt daher auch Thioune. „Wir haben nicht immer die besten Lösungen gefunden, aber wir haben es am Ende bravourös verteidigt.“

Und dennoch reagiert Fortunas Trainer beinahe allergisch darauf, wenn seine Mannschaft zum Aufstiegsfavoriten in der Zweiten Liga hochstilisiert wird. „Es fühlt sich wahrscheinlich auch für den Trainerkollegen besser an, wenn er nach Hause fährt und sich sagt, dass man bei einem Aufstiegsfavoriten nichts mitgenommen hat“, befindet er. „Wenn wir aber eines nicht sind, dann ein Aufstiegsfavorit. Da gehören wir nicht dazu. Wir wollen uns entwickeln, wollen besser werden.“

Thioune weiter: „Uns tun die sechs Punkte unheimlich gut. Aber wir wissen auch, dass da noch ein paar Herausforderungen auf uns warten. Deshalb würde ich diese Rolle als Aufstiegsfavorit gar nicht einnehmen wollen.“ Am kommenden Wochenende folgt die erste Runde im DFB-Pokal in Offenbach, anschließend gastiert Fortuna beim SC Sandhausen. Auch Thioune dürfte klar sein, dass man in beiden Spielen der Favorit sein dürfte. Auch ohne Aufstiegsfavorit sein zu müssen.