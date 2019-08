Verletzung im Pokalspiel : Fortuna muss länger auf Ampomah verzichten

Düsseldorf Bei seinem Pflichtspieldebüt für Fortuna im DFB-Pokal beim FC 08 Villingen führte sich Nana Ampomah gleich mit einem Treffer ein. Auf weitere Einsätze wird er aber eine Weile warten müssen.

Trainer Friedhelm Funkel muss beim Start in die neue Saison zunächst ohne den Neuzugang auskommen. Der ghanaische Stürmer hat sich am vergangenen Samstag im DFB-Pokalspiel beim Oberligisten FC 08 Villingen (3:1 n.V.) einen Muskelfaserriss im Adduktorenbereich zugezogen und fällt bis auf Weiteres aus. Das gab der Klub am Montag bekannt.