Zu viele Muskelverletzungen : Fortuna-Stürmer Kownacki muss sich gedulden

Düsseldorf Fortunas Top-Einkauf für den Sturm Dawid Kownacki hatte zuletzt vier Muskelverletzungen. Nun soll er die Belastung ganz langsam steigern. In Villingen ist er nicht dabei.

Er ist die große Sturmhoffnung bei Fortuna: Dawid Kownacki. Doch der 22-Jährige hat ein Problem, seine Muskeln spielen nicht immer so mit, wie er es gerne möchte. „Er hatte in den vergangenen Monaten vier Muskelverletzungen gehabt. Das ist zu viel“, sagt Friedhelm Funkel. Und daher hat Fortunas Trainer dem ungeduldigen Angreifer nun mit auf den Weg gegeben, dass er sich in Geduld üben muss. Das Credo lautet: „Wir müssen Dawid behutsam und langsam aufbauen.“

Seit Januar ist Kownacki ein Teil der Fortuna. Doch das Talent ist über den Status eines Teilzeitarbeiters nie hinausgekommen. Adduktoren-, Waden-, und Oberschenkelprobleme plagten Kownacki. Zwei Mal erwischte es ihn bei der polnischen Nationalmannschaft, zwei Mal bei der Fortuna. Zuletzt stoppte ihn ein Faserriss unmittelbar vor dem Trainingslager in Maria Alm. Nach drei Wochen Pause stieg er in der vergangenen Woche wieder ins Mannschaftstraining ein.

Wann das sein wird, ist unklar. Funkel ließ durchblicken, dass er Kownacki möglicherweise beim Testspiel gegen den TSV Bockum in Krefeld am kommenden Dienstag 45 Minuten einsetzen wird. Das ist aber kein Hinweis darauf, dass der Angreifer auch schon eine Option für den Bundesliga-Auftakt sein wird. „Wir entscheiden das ganz kurzfristig. Vielleicht ist er in Bremen dabei, oder gegen Leverkusen, oder in Frankfurt, oder erst nach der Länderspielpause im September“, sagt Funkel, der mit Brzęczek vor den Länderspielen telefonieren wird, um abzusprechen, ob eine Reise nach Polen Sinn macht: „Es kann auch sein, dass Dawid hier bleibt. Wir müssen vernünftig sein.“