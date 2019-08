Reif für den Start : Fortuna schießt im letzten Test 15 Tore

Düsseldorf Aufgabe souverän erledigt: Fortuna Düsseldorf hat das letzte Testspiel der Vorbereitung in Benrath haushoch gewonnen. Die Stürmer durften vor der Aufgabe im DFB-Pokal noch einmal Selbstvertrauen tanken.

Fortuna bestritt am Dienstag ihr letztes Testspiel, bevor am Samstag im DFB-Pokal beim Fünftligisten FC 08 Villingen das erste Pflichtspiel ansteht. Beim VfL Benrath durften vor allem die Stürmer Selbstvertrauen tanken, das Spiel endete 15:1 (7:1).

Wichtige Erkenntnisse konnte Trainer Friedhelm Funkel keine gewinnen. Für sein Team ging es bei den Schloss-Städtern nur noch um den letzten Feinschliff. Der Bundesligist setzte sich am Dienstag beim wie erwartet recht locker durch. Es war vor 4000 Zuschauern der siebte Sieg im neunten Vorbereitungsspiel. Als Generalprobe für die Partie in der ersten Runde des DFB-Pokals im Schwarzwald sahen die Profi-Kicker den Auftritt bei den Amateuren nicht an. Dafür war der Bezirkliga-14. der vergangenen Saison einfach zu schwach. Dass die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel bereit ist für die anstehenden Aufgaben im Pokal und der Bundesliga, das hatte sie bereits am vergangenen Wochenende in den beiden Partien gegen den SC Eibar (3:2 und 1:2) unter Beweis gestellt. In Benrath ging es nach dem morgendlichen Training lediglich noch einmal um die Bewegungsabläufe im Wettkampf-Modus, um die Abstimmungen zwischen den Spielern und den Mannschaftsteilen. Froh war der rot-weiße Tross, dass alle Kicker verletzungsfrei aus der Begegnung herausgingen.