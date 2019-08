Jetzt offiziell : Fortuna leiht Kasim Adams aus Hoffenheim aus - diese Rückennummer bekommt er

Düsseldorf Kasim Adams wird für ein Jahr die Fortuna aus Düsseldorf verstärken. Am Donnerstag meldeten die Flingeraner Vollzug.

Jetzt ist es offiziell: Fortuna Düsseldorf verstärkt sich in der kommenden Saison mit Kasim Adams. Der Defensivspezialist kommt für eine Spielzeit von Ligakonkurrent TSG Hoffenheim und soll bereits am heutigen Donnerstag mit der Mannschaft in Düsseldorf trainieren. Bei der Mannschaft von Friedhelm Funkel wird Adams die Nummer 4 auf dem Rücken tragen.