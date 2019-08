Meinung : Warnschuss für Fortunas Spieler

Aua: Fortuna Thomas Pledl im Spiel in Villingen. Foto: RP/Falk Janning

Meinung Düsseldorf Dass Fortuna gegen einen Fünftligisten die Verlängerung brauchte, um im DFB-Pokal weiterzukommen, war bedenklich. Nun gilt es, dass die Spieler die richtigen Schlüsse daraus ziehen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Patrick Scherer Von Patrick Scherer Patrick Scherer (erer) ist Sportredakteur bei der Rheinischen Post. Autorendetails aufklappen Über Aschaffenburg und Duisburg führte den gebürtigen Mittelfranken der Weg nach Düsseldorf. Dort berichtet er derzeit vor allem über jegliche Geschehnisse rund um Fußball-Bundesligist Fortuna. zum Autorenprofil

Der Trainer wollte lieber gar nichts sagen, der Sportvorstand sprach von einem „Wake-Up-Call“ und der Vorstands-Chef brachte es auf den Punkt: „Das, was uns in der letzten Saison ausgezeichnet hat, hat heute komplett gefehlt.“ Friedhelm Funkel, Lutz Pfannenstiel und Thomas Röttgermann machten ihrem Ärger über das Pokalspiel in Villingen in unterschiedlicher Art und Weise Luft. Dass Fortuna den Fünftligisten noch mit 3:1 nach Verlängerung bezwang, nahmen alle Beteiligten gerne mit einem „immerhin“ mit.

Doch die Partie, die ganz knapp an einer Blamage vorbeischrammte, muss nun auch von den Spielern zwingend als Warnschuss zur rechten Zeit gedeutet werden. Besonders in den ersten 45 Minuten fehlte es den Düsseldorfern an allem, was eine Bundesligamannschaft in solch einem Duell ausmachen sollte: Tempo, Spielwitz und eine generelle Spielidee. Zudem kamen unzählige Abstimmungsprobleme und technische Unsauberkeiten dazu. Röttgermann machte das alles vor allem an fehlender Konzentration der Spieler fest.