Kaan Ayhan

Kaan Ayhan War bei Standardsituationen mit im gegnerischen Strafraum zu finden, köpfte auch in der 14. Minute aufs Villinger Tor – etwas zu ungenau. Stand in der Defensive zuerst richtig, erkannte die Laufwege des Gegners früh. Verursachte dann aber in der 42. Minute durch zu ungestümen Einsatz den Foulelfmeter zum 0:1 und wirkte danach völlig von der Rolle.

Note 5