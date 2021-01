Spieltage 19 bis 23 : Fortuna muss am Freitag und am Montag ran

Fortuna muss am Freitag und am Montag ran

Düsseldorf Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Spieltage 19 bis 23 zeitgenau terminiert. Das Heimspiel der Fortuna gegen Holstein Kiel findet demnach am Montag, 8. Februar, um 20:30 Uhr in der Merkur Spiel-Arena statt.

Zuvor reist die Mannschaft von Cheftrainer Uwe Rösler am Freitag, 29. Januar, nach Würzburg. Die Spieltage 21 bis 23 finden dann am Wochenende statt: Am Samstag, 13. Februar, geht es für die Rot-Weißen nach Regensburg. Gegen Hannover 96 (21. Februar) und beim 1.FC Heidenheim (28. Februar) tritt die Fortuna sonntags an.