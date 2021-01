Was der Donnerstag bringt : Guten Morgen, Fortuna!

Was ist an diesem Tag bei Fortuna los? Wer fällt zurzeit aus? Welche Geschichten haben wir für Sie im Angebot? Zum Start in den Tag gibt es die wichtigsten Einordnungen aus der rot-weißen Welt von unserem Reporter-Team.

Das steht bei Fortuna auf dem Programm Der freie Mittwoch ist Geschichte, am Donnerstag beginnt der Endspurt der Vorbereitung auf das Zweitliga-Gastspiel bei Eintracht Braunschweig am Montag (20.30 Uhr).

So ist es um das Personal bestellt Bei Shinta Appelkamp, der sich gegen Paderborn eine leichte Muskelverletzung zugezogen hat, wird am Freitag noch einmal ein MRT gemacht. Danach wissen alle mehr, wie lange das Talent pausieren muss. Ansonsten fehlt aus dem Stammkader nur Jakub Piotrowski, der mit dem Coronavirus infiziert ist.

Das ist auf dem Transfermarkt los Aktuell gar nichts. Wobei Sportvorstand Uwe Klein natürlich sein Möglichstes versucht, bis zur Schließung des Fensters am 1. Februar noch ein Schnäppchen zu ergattern. Bei Kenan Karaman gehen alle Verantwortlichen davon aus, dass er seinen Vertrag bis zum Sommer erfüllt.

Das haben wir heute im Angebot Friedhelm Funkel gibt seinen Senf drupp – und was der ehemalige Fortuna-Trainer zu sagen hat, ist immer lesenswert. Heute erklärt er, warum Fortuna für ihn jetzt schon eine Spitzenmannschaft ist. Dazu werfen wir einen Blick auf den Vertragspoker mit Eigengewächs Jamil Siebert.

Was man sonst über diesen Tag wissen sollte Es ist der 7. Januar – und in diesem Jahr soll vieles besser werden. Und sie können auf ganz unterschiedliche Weise dazu beitragen. Zum Beispiel beim Geschichtsunterricht über Fortuna. Es gibt ein Datum in der Historie des Klubs, von dem Sie schon lange fasziniert sind? Zu dem Sie mehr wissen möchten oder etwas mitteilen wollen? Schreiben Sie uns und übernehmen Sie eine Themen-Patenschaft. Der Weg zu uns? Eine Rubrik weiter gibt es die Adresse zum Glück.

Doch zurück zum 7. Januar: An diesem Tag des Jahres 1967 bekam Fortuna schmerzlich zu spüren, was ein Überraschungserfolg auslösen kann. Wenige Monate zuvor hatten nämlich die Düsseldorfer als Bundesliga-Aufsteiger die Saison mit einem 2:1-Auswärtssieg beim Europapokalsieger Borussia Dortmund begonnen. Nun gab es die Quittung: Der BVB um seine Stars Siegfried Held, Lothar Emmerich und Rudi Assauer gewann das Rückspiel vor 30.000 Zuschauern im Rheinstadion mit 5:0.

Fortuna stürzte ans Tabellenende, und die Fans drückten ihren Frust durch eine damals gerade in Mode gekommene Unsitte aus: Sie verbrannten auf den Rängen ihre rot-weißen Fahnen.

Und auch das noch – so erreichen Sie uns Auch am Donnerstag halten unsere Fortuna-Reporter für Sie Augen und Ohren offen. Fehlt etwas in unserem Angebot? Sie sind der Meinung, wir sollten unbedingt einmal über dies und das berichten? Sie haben Kritik, aber vielleicht auch ein wenig Lob für unsere Berichterstattung?

Wir sind für (fast) alles empfänglich – einfach Mail an: fortuna@rheinische-post.de

