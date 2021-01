Erstes Testspiel der „Zwoten“ : Fortunas U23 auf Augenhöhe mit Drittligist Viktoria Köln

Köln Fortuna Düsseldorfs U23 ist durchaus vielversprechend in das neue Jahr gestartet. Der Regionalligist unterlag dem klassenhöheren Gegner Viktoria Köln nur knapp. Trainer Nico Michaty zeigte sich zufrieden mit seiner Mannschaft.

Als dann auch die Platzfrage geklärt war, konnte das Jahr für Fortunas Regionalliga-Fußballer beginnen. Bis wenige Stunden vor dem Anpfiff blieb ungewiss, an welchem Ort das Testspiel beim Drittligisten Viktoria Köln stattfinden würde. Am Ende duellierten sich die beiden Kontrahenten auf einem der Kunstrasen-Spielfelder im Sportpark Höhenberg – die „Zwote“ unterlag denkbar knapp mit 1:2.

„Mir hat gefallen, wie mutig wir gespielt haben“, resümierte Michaty. Nur der Lohn dafür blieb auf der Strecke, weil erst Lex-Tyger Lobinger am Pfosten und später Steffen Meuer an der Latte scheiterten. „Von den Spielanteilen und dem Chancenverhältnis her war es eine absolut ausgeglichene Partie“, betonte der Trainer.