Formtabelle : Wo Fortuna die Nummer eins in Europa ist

Prominenter Fortuna-Kenner: Romelu Lukaku von Inter Mailand. Foto: AP/Antonio Calanni

Düsseldorf Fortuna an Europas Spitze – ein Traum vieler Fans, dessen Verwirklichung allerdings ziemlich unwahrscheinlich ist. In einer speziellen Rangliste steht die Rösler-Truppe allerdings ganz oben und hat jetzt sogar Weltstar Romelu Lukaku mit Inter Mailand abgelöst.

Was haben Romelu Lukaku und Fortuna Düsseldorf gemeinsam? Nicht viel, meinen Sie? Nun, auf den ersten Blick mag das stimmen, denn der belgische Nationalstürmer spielt buchstäblich wie im übertragenen Sinne in einer anderen Liga. Mit seinem geschätzten Marktwert von 90 Millionen Euro (laut transfermarkt.de) ist der 27-Jährige zudem mehr als doppelt so teuer wie der gesamte Kader der Düsseldorfer, der ungefähr auf 37 Millionen Euro taxiert wird.

Doch es gibt da schon zwei interessante Berührungspunkte. Weltstar Lukaku nahm nämlich in einem viel beachteten Interview vor zweieinhalb Jahren, in dem er vor allem auf emotionale Weise über seine Kindheit und Jugend berichtete, Bezug auf Fortuna: Der Belgier berichtete, dass er mit der französischen Legende Thierry Henry oft über deutschen Fußball spreche, zum Beispiel über die Taktik von Fortuna Düsseldorf.

Der zweite Berührungspunkt ist brandaktuell. Tatsächlich führten Romelu Lukaku und sein Klub Inter Mailand bis zum Mittwochnachmittag gemeinsam mit Fortuna eine europäische Tabelle an – genau gesagt die Formtabelle der Klubs aus den ersten drei Ligen der führenden Fußballnationen Europas. Von allen Erst-, Zweit- und Drittligisten der Verbände aus Deutschland, England, Spanien, Italien und Frankreich hatten nur Inter und Fortuna ihre jüngsten fünf Punktspiele allesamt gewonnen. Lediglich wegen eines mehr geschossenen Tores (14:5 gegenüber 13:4) führten die Mailänder diese ganz spezielle Tabelle bei gleicher Punktzahl und Tordifferenz an. Doch am Mittwoch unterlag Inter bei Sampdoria Genua 1:2 – und Fortuna übernahm die alleinige Spitze.

Die Siegesserie über den Jahreswechsel, die nur durch die Pokalpleite beim Viertligisten Rot-Weiss Essen unterbrochen wurde, hat die Mannschaft von Trainer Uwe Rösler in diese herausragende Position gebracht. Nach dem 0:5 in Bochum punktete sie fünfmal dreifach: 3:2 gegen Darmstadt 98, 2:1 beim Karlsruher SC, 3:0 gegen den VfL Osnabrück, 3:0 beim FC St. Pauli und 2:1 gegen den SC Paderborn. Das Pokalspiel floss in die Statistik nicht ein, da es sich um einen anderen Wettbewerb handelte.

Nun hält Fortuna die Spitze, auf Platz zwei folgt der englische Drittligist Oxford United mit 13 Punkten und 14:3 Toren. Wie die Briten erreichten im betreffenden Zeitraum noch 17 weitere Teams je vier Siege und ein Unentschieden: nach Tordifferenz sortiert Dynamo Dresden (Dritte Liga), Olympique Lyon (erste Liga Frankreich/F), SC Freiburg (Bundesliga), Real Madrid (erste Liga Spanien/S), Clermont Foot, FC Toulouse (beide zweite Liga F), AC Renate, Ternana Calcio (beide dritte Liga Italien/I), Manchester United (erste Liga England/E), FC Cesena, Foggia 1920 (beide dritte Liga I), FC Brentford (zweite Liga E), OSC Lille (erste Liga F), Alessandria Calcio, FC Modena (beide dritte Liga I), Shewsbury Town (dritte Liga E) und Como 1907 (dritte Liga I).