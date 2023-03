Dickes Lob vom Trainer Dieser Fortuna-Spieler erhält Thiounes Ritterschlag

Daniel Thioune ist ein Teamplayer. So war er schon als Profi, und diese Eigenschaft hat sich nach dem Karrierende in seinem Folgejob als Trainer eher noch verstärkt. Deshalb gilt sein analytischer Blick nach Spielen der Fortuna in aller Regel der Mannschaft oder zumindest Mannschaftsteilen, eher selten gibt es Lob oder Kritik für Einzelne – und wenn, dann in Maßen. In der Nachbetrachtung des 5:2-Sieges bei Hansa Rostock machte er jedoch eine Ausnahme und griff in die oberen Regale des Einzellob-Regals.