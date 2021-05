Appelkamp, Siebert und Co. : Diese Fortunen haben laut „Fifa 21“ das größte Potenzial

Appelkamp, Siebert und Co.

Düsseldorf Videospiele sind vor allem während des Lockdowns ein gern gesehener Zeitvertreib. Wenn man die Fußballsimulation „Fifa 21“ als Indikator heranzieht, haben gleich mehrere Fortunen ein enormes Entwicklungspotenzial. Um welche Spieler es sich handelt.

So plant Rösler mit Hoffnungsträger Appelkamp

Für das Spiel gegen Karlsruhe : So plant Rösler mit Hoffnungsträger Appelkamp

Das ist natürlich am langen Ende nur eine nette Spielerei. Allerdings kann es in vielen Fällen auch als Indikator dienen. Schließlich beschäftigt auch Branchenprimus „EA Sports“, der Entwickler der „Fifa“-Reihe, viele Scouts, um die Fähigkeiten der einzelnen Spieler bestmöglich abbilden zu können. Und natürlich hat man sich auch in Bezug auf Fortuna daran versucht, die einzelnen Akteure einzuschätzen. Dabei werden gleich mehreren Spielern im Kader der Lizenzmannschaft ein enormes Weiterentwicklungspotenzial nachgesagt. Wir verschaffen einen Überblick: