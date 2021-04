4:2-Sieg im Derby : Fortunas U23 demontiert den Wuppertaler SV

Steffen Meuer traf per Elfmeter zum zwischenzeitlichen 2:0 für Fortuna. (Archiv) Foto: Heiko van der Velden

Düsseldorf Zwei Wochen befand sich Fortunas Regionalliga-Mannschaft nach zwei Corona-Fällen in häuslicher Quarantäne. Am Freitag meldete sie sich zurück – und gleich ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Den Wuppertaler SV besiegte die „Zwote“ hochverdient mit 4:2.

Die Vorgabe ist unmissverständlich, Tim Oberdorf verkündete sie jüngst mit Nachdruck. Der Kapitän von Fortunas Regionalliga-Fußballern forderte einen perfekten Saisonendspurt: acht Siege aus den verbleibenden acht Spielen. Den ersten Schritt auf dem Weg zu diesem ehrgeizigen Ziel ist die „Zwote“ am Freitagabend gegangen – und wie. Im Derby gegen den Wuppertaler SV zeigte sie eine beeindruckende Leistung und feierte einen hochverdienten 4:2-Sieg.

Nur fünf Trainingstage waren den Flingernern nach dem Ablauf ihrer Quarantäne geblieben, um sich auf die Partie vorzubereiten. Das ließen sie sich aber allenfalls in den ersten Minuten anmerken. Die Wuppertaler begannen schwungvoller, hatten durch Beyhan Ametov den ersten gefährlichen Abschluss und suchten häufig über Ex-Fortune Kevin Hagemann den Weg in die Tiefe. Doch namentlich Innenverteidiger Oberdorf verhinderte die gefährlichen Schnittstellenpässe ein ums andere Mal.

Wenig später verlagerte sich das Geschehen wieder vor Mitryushkin. Referee Goldmann entschied zum dritten Mal auf Strafstoß, nachdem der Fortuna-Torwart so rüde wie unnötig gegen Marco Königs eingestiegen war. Pires Rodrigues trat noch einmal an, scheiterte jedoch am Pfosten. Den Schlusspunkt setzte Mateo Aramburu nach einem Fehler des eingewechselten Bastian Kummer.