Bangen um Vize-Kapitän vor Pokal-Duell Darum ist Sobottka bei Fortuna so wichtig für Thioune

So war das auch beim Gastspiel in Paderborn. Am Tag des Spiels meldete er sich wegen einer Erkältung ab – und brachte so seinen Cheftrainer in arge Nöte. Denn die Architektur des Düsseldorfer Spiels hat in der Interpretation von Sobottka deutlich mehr Stabilität als bei anderen. Jorrit Hendrix zum Beispiel hat es nullkommanull vermocht, die Defensive in den Griff zu bekommen.