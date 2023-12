Freude, Ärger und ein „kleiner Arschtritt“ Trainer Thioune rettet Fortuna in Magdeburg mit saftiger Halbzeitansprache

Magdeburg · Die Düsseldorfer waren zur Pause auf dem besten Wege, das letzte Spiel des Jahres in Magdeburg ordentlich in den Sand zu setzen. Doch dann führte Trainer Daniel Thioune die Wende herbei. Wie ihm das gelang und was er sich für das neue Jahr wünschte.

17.12.2023 , 18:02 Uhr

Diese Noten haben wir den Fortuna-Profis gegeben 69 Bilder Foto: dpa/Swen Pförtner