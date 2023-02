Großes Fan-Voting Wählen Sie Ihren Fortuna-Spieler des Monats Januar

Shinta Appelkamp Im zentralen Mittelfeld ist der Konkurrenzkampf bei Fortuna aktuell am größten. Aber der Deutsch-Japaner hatte bei Trainer Daniel Thioune für die erste Pflichtspielaufgabe des neuen Jahres die Nase vorn. Diesmal stellte ihn der Trainer in einer Art Hybridrolle zwischen Zentrale und linker Seite auf. Optimalen Nutzen zog Appelkamp er daraus vielleicht nicht, aber was zählt das alles, wenn er am Ende das entscheidende Tor schießt?